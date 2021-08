Bosbrand Saint-Tropez ‘onder controle, maar niet bedwongen’

De zware bosbrand die sinds maandag woedt in de omgeving van de Franse badplaats Saint-Tropez aan de Côte d‘Azur, is ‘onder controle’, maar ‘niet bedwongen’. Dat hebben lokale reddingsdiensten vrijdag meegedeeld.

De brand woedt nog altijd, maar het vuur breidt zich niet verder uit, zo wordt verduidelijkt door kolonel Eric Grohin, de directeur van de brandweer- en reddingsdienst van het departement Var. Omdat er later op de dag een westenwind wordt voorspeld, is het ook niet uitgesloten dat het vuur weer verder wordt aangewakkerd.

‘We moeten uiterst voorzichtig blijven, wegens de daling van de luchtvochtigheid, de stijging van de temperaturen en de verwachte wind’, zegt Evence Richard, de prefect van het Zuid-Franse departement.

De brand heeft al aan twee mensen het leven gekost en heeft ook 7.100 hectare aan bos en wijngaarden in vlammen doen opgaan. Ook het natuurreservaat van het Massif des Maures is deels verwoest, wat een klap is voor de biodiversiteit in de regio. Donderdag vond nog een ‘reddingsoperatie’ voor de schildpadden in het reservaat plaats.