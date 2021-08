Containterschip Ever Given terug in Suezkanaal

Het beruchte containerschip de Ever Given vaart vrijdag opnieuw door het Suezkanaal. Afgelopen maart zorgde het 400 meter lange schip voor grote overlast toen het in Egyptische vaarwater vast kwam te liggen, waardoor 400 andere schepen ook geen kant meer op konden.

Bijna een week lang lag het scheepvaartverkeer in de vaargeul vast, waardoor een deel van de wereldhandel stil kwam te liggen. Nadat het schip losgetrokken was duurde het nog tot juli voor het Egypte mocht verlaten.

Eerst moest er een overeenkomst met de eigenaar van het vaartuig gesloten worden, om te bepalen wie er voor de schade dat het vastlopen van het schip veroorzaakt heeft opdraait. Egypte eiste een half miljard Amerikaanse dollar voor de geleden schade, het is niet bekend voor welk bedrag de zaak uiteindelijk geschikt is.

De Ever Given wordt ditmaal begeleid door twee Egyptische sleepboten en heeft geen lading aan boord. Het is op weg naar China voor onderhoud. De tocht door het kanaal duurt naar verwachting 11 uur.



De Ever Given werd in 2018 gebouwd en voer 18 keer eerder door het Suezkanaal. Het schip vaart onder Panamese vlag, maar is in Japanse handen.