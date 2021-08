Verplichte vaccinatie zorgpersoneel, thuiswerk niet meer ‘aanbevolen’ in Vlaanderen

De terugkeer naar de normaliteit gaat in op 1 september, en voor dancings en discotheken vanaf 1 oktober. ‘Een nieuwe start.’ Al moet Brussel nog wachten. Er komt ook een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel.

‘We kunnen de vierde stap nemen’, zei Alexander De Croo. ‘1 september zal de start zijn voor het nieuwe schooljaar, maar voor ons allemaal is het ook een nieuwe start.’

De premier vatte kort samen wat die nieuwe start inhoudt: ‘Voor sporten in clubverband, erediensten, trouwfeesten, begrafenissen vervallen de coronamaatregelen. Ook thuis zullen geen regels meer gelden. In de horeca vragen we enkel nog om een mondmasker te dragen als u zich verplaatst. Voor evenementen met minder dan 200 mensen binnen en 400 buiten vallen de maatregelen weg, tenzij lokale besturen daar anders over beslissen.’ Voor grotere evenementen zal de coronapas, of een Covid Safety Ticket, nodig zijn.

Discotheken en dancings kunnen pas tegen 1 oktober open, we wachten daar een betere vaccinatiegraad van jongeren af.

Toch houdt het Overlegcomité een slag om de arm. ‘Ondanks alle inspanningen is in sommige gebieden het aantal gevaccineerden lager dan gewenst’, zei De Croo. ‘Vooral in Brussel is dat zo.’ Brussel zal dan ook een aantal versoepelingen in de horeca en het telewerk niet doorvoeren. Zo blijft in Brussel telewerk sterk aanbevolen, in de rest van het land niet.

‘In Brussel zullen verdere versoepelingen op pauze moeten gezet worden’, gaf Brussel minister-president Rudi Vervoort aan.

‘Niet alleen in Brussel maar ook elders waar de minimumdrempel van 70 procent gevaccineerden niet gehaald wordt, kunnen extra maatregelen genomen worden’, benadrukte De Croo. Er zou bijvoorbeeld een coronapas kunnen gevraagd worden.

Voor zorgpersoneel wordt vaccinatie verplicht

Voor mensen die in de zorg werken, zal vaccinatie niet langer vrijwillig zijn. ‘Voor mensen in de zorg is vaccinatie meer dan een individuele keuze.’ De Croo wees erop dat voor wie kiest om in de zorg werkt de plicht heeft om al wie verzorgd wordt maximaal te beschermen.’ De voorwaarden en modaliteiten voor die verplichting zullen nu onderzocht worden. Het is nog niet duidelijk wanneer die verplichting zal ingaan.

Thuiswerk niet meer ‘aanbevolen’

De Vlaamse regering haalde een slag thuis: thuiswerk is niet langer aanbevolen, maar het Overlegcomité vraagt wel dat bedrijven thuiswerk structureel verankeren. In Brussel blijft het dus wel sterk aanbevolen.

Mondmasker blijft op openbaar vervoer en in winkels

Een verplicht mondmasker op het openbaar vervoer, in winkels, winkelcentra, gebouwen van eredienst, bibliotheken en op drukke plaatsen, zoals een kermis, houdt voorlopig stand.

Toch zijn er ook hier versoepelingen: vanaf 1 september is het niet meer nodig in de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector en private feesten met minder dan 200 toeschouwers binnen en 400 buiten een mondmasker te dragen.