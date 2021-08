Een nieuwe muggensoort is in opmars in onze streek. Ze kan het westnijlvirus overdragen maar steekt bij voorkeur vogels. De kans op overdracht op mensen is klein, zegt het Tropisch Instituut.

De exotische steekmug Culiseta longiareolata is opgedoken in België. Dat heeft het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen bekendgemaakt, niet toevallig op 20 augustus, Wereldmuggendag ...