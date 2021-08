Haalbare groep voor Belgian Cats richting het EK: Bosnië-Herzegovina, Duitsland en Noord-Macedonië

De loting in het Duitse Freising richting het EK 2023 bracht voor de Belgian Cats een haalbare groep. De Cats zitten in poule A met Bosnië-Herzegovina, Duitsland en Noord-Macedonië. Van de tien groepen zijn de groepswinnaars en de vier beste tweedes geplaatst voor het van 2023 dat in Israël en Slovenië doorgaat.

De Belgian Cats gaan voor een vierde opeenvolgende Eurobasket. In 2017 en recent in juni veroverden ze een bronzen medaille en in 2019 werden ze vijfde.

Ondertussen is de selectie van bondscoach Philip Mestdagh, die volgende week samenzit met de federatie richting een contractverlenging, na ook een vierde stek op het WK in 2018 en een zevende plaats op de Olympische Spelen in Tokio opgerukt naar de zesde plaats op de wereldranking.

In de EK-kwalificatieronde voor het EK van 2023 zitten de Belgian Cats in poule A met Bosnië-Herzegovina (27 worldranking), Duitsland (40 worldranking) en Noord-Macedonië (79 worldranking).

Op het jongste EK verloren de Belgian Cats wel van de Bosniërs. Van de tien groepen zijn de groepswinnaars en de vier beste tweedes rechtstreeks geplaatst voor het EK. Het 39ste EK voor vrouwen gaat in 2023 door in Slovenië (Koper en Celje) en in Israël (Tel Aviv). Slovenië en Israël zijn als gastland rechtstreeks geplaatst maar nemen wel deel aan de kwalificaties.

De kwalificaties vatten in november aan.