Vanaf september voltijds contactonderwijs mogelijk voor alle studenten in Vlaanderen

Bij de start van het nieuwe academiejaar mogen hogescholen en universiteiten opnieuw 100 procent overschakelen naar contactonderwijs. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in een persbericht.

?Weyts en de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs zijn die afspraak overeengekomen. Tegelijk moet het wel mogelijk blijven om ook digitaal lessen te volgen of opnames van colleges te bekijken, klinkt het. Er wordt universiteiten en hogescholen aangeraden maximaal te verluchten en te ventileren.

Over de vraag of de studenten mondmaskers zullen moeten dragen of niet wordt later nog beslist. Dat zal gebeuren ‘op basis van de evolutie in de epidemiologische situatie en de beslissingen van het Overlegcomité omtrent o.a. binnenevenementen’.



Of ook de Nederlandstalige universiteiten en hoge scholen in Brussel hun academiejaar op die manier mogen beginnen eind september is nog even afwachten. Dat hangt af van hoe de corona-besmettingen daar evolueren.

Franse gemeenschap

Net als in Vlaanderen kunnen de hogescholen en universiteiten in de Franse gemeenschap het komende academiejaar opstarten met voltijds contactonderwijs. Dat zegt minister van Hoger onderwijs Valérie Glatigny (MR).

Terwijl in Vlaanderen de beslissing over het dragen van een mondmasker tijdens colleges en andere onderwijsactiviteiten nog moet vallen, is nu al duidelijk dat studenten in Franstalig België in binnenruimtes een mondmasker zullen moeten dragen.



Woensdag 25 augustus zitten alle actoren van het Franstalige hoger onderwijs samen met de gezondheidsexperts om zich over de uitwerking van de details te buigen, zegt het kabinet-Glatigny. ‘Voor de minister is het prioritair om alle studenten naar de campus te laten terugkeren, want dat is essentieel voor hun psychologisch en sociaal welbevinden.’

Glatigny blijft intussen ijveren voor een zo snel als mogelijke vaccinatie van de studenten om ‘een snellere terugkeer naar een normaal leven’ mogelijk te maken.

De hoofdstad kampt op dit moment met veel besmettingen. Weyts roept studenten en personeel op de verschillende Brusselse campussen op om zich zeker te laten vaccineren.