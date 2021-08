In Vlaanderen daalt het aantal coronabesmettingen

Het aantal coronagevallen blijft stijgen in ons land, maar dat geldt niet voor Vlaanderen. Daar valt een lichte daling te bespeuren. De ziekenhuisopnames stijgen wel.

Het Overlegcomité buigt zich om 14 uur over welke coronamaatregelen op de schop kunnen. De verwachting is dat we straks opnieuw kunnen plaatsnemen aan de toog, meer mensen binnenshuis kunnen ontvangen en opnieuw kunnen dansen op trouwfeesten.

Het Overlegcomité, dat samengeteld is met vertegenwoordigers van de regio’s en de federale regering, doet dat tegen de achtergrond van stijgende cijfers. Zowel het aantal bevestigde gevallen als het aantal ziekenhuisopnames neemt nog steeds toe.

Daling in Vlaanderen

Maar onderliggend zijn de trends in de regio’s sterk verschillend. Opvallend is dat het aantal vastgestelde besmettingen in Vlaanderen afneemt, tegen de trend in de andere regio’s in.

In Vlaanderen werden er in de laatste week waarvoor er volledige cijfers zijn 2 procent minder besmettingen vastgesteld dan een week eerder. Er werden in die periode precies evenveel testen afgenomen. In Wallonië was er een stijging met 21 procent, in Brussel met 17 procent.

In alle Vlaamse provincies, met uitzondering van Oost-Vlaanderen, ligt het reproductiegetal onder 1, wat wijst op een afnemende epidemie. In alle andere provincies in het land is er een stijging.

Vlaanderen en Brussel zagen het aantal coronagevallen in het begin van de zomer sterker stijgen dan Wallonië. Daardoor was Wallonië lange tijd de regio met het minste besmettingen. Maar deze week is Wallonië Vlaanderen opnieuw voorbijgestoken.

Brussel telt in verhouding ruim 2,5 keer meer coronabesmettingen dan Vlaanderen en Wallonië. Het Hoofdstedelijk Gewest verwelkomt volgens de laatste cijfers van Sciensano ook bij dubbel zoveel reizigers uit een rode zone. Vooral reizigers uit Marokko testen opvallen vaak positief: bijna 12 procent heeft een positief resultaat.

Wel meer patiënten

In de Vlaamse ziekenhuizen neemt het aantal patiënten wel toe. De afgelopen week werden er 12 procent meer nieuwe patiënten opgenomen. In Wallonië was er een stijging met 19 procent, in Brussel 28 procent.

Ook de bezetting op intensieve zorg neemt nog steeds toe. In de ziekenhuizen in Vlaanderen liggen nu 64 patiënten op intensieve zorg. Dat is een stijging met 33 procent. In Wallonië en Brussel was er een gelijkaardige stijging.

In alle regio’s nam het aantal sterfgevallen nog verder af.