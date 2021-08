Taliban gaan van ‘deur tot deur’ en schuwen geweld niet

Uit een vertrouwelijk rapport van de Verenigde Naties dat het Franse persagentschap AFP kon inkijken, blijkt dat de taliban van deur tot deur gaat om Afghanen op te sporen die met buitenlandse strijdkrachten hebben samengewerkt. De vrees groeit dat de taliban hun belofte om geen wraak te nemen, niet zullen houden.

De scepsis was groot toen de taliban bij de machtsovername afgelopen zondag beloofde om het anders aan te pakken dan onder hun vorige bewind tussen 1996 en 2001. Toen legden ze een uiterst strenge versie van de islamitische wet op. De machtsovername ging gepaard met veel geweld. Het lichaam van toenmalig president Mohammad Najibullah werd aan een lantaarnpaal opgehangen. Uit de eerste berichten uit Kaboel bleek dat de talibansoldaten vooral de straten controleerden en de orde bewaakten.

Een ‘vriendelijkere’ versie van de taliban die amnestie verleent aan strijdkrachten van het voormalige regime, lijkt echter een illusie. In een rapport, dat is opgesteld door een VN-panel voor risicobeoordeling, staat dat de taliban ‘prioriteitenlijsten’ hebben van mensen die ze willen oppakken. Zij die hoge posten bekleedden in de Afghaanse strijdkrachten, politie en inlichtingendiensten lopen het grootste risico.

Uit het VN-rapport blijkt dat ze ‘gerichte huis-aan-huisbezoeken’ afleggen aan woningen van personen die ze willen arresteren, en aan hun familieleden. Ze controleren ook mensen die de luchthaven van Kaboel willen binnengaan en hebben controleposten opgezet in de grote steden.

Executies

‘Ze richten zich op de families van degenen die weigeren zich over te geven en vervolgen en bestraffen de families “volgens de sharia”’, aldus Christian Nellemann, directeur van de expertengroep, het Noors Centrum voor Wereldwijde Analyse. ‘We verwachten dat personen die voor de strijdkrachten van de VS en de Navo en hun bondgenoten hebben gewerkt, net als hun familieleden, met foltering en executie zullen worden bedreigd.’

Talibanstrijders die op zoek waren naar een journalist van Deutsche Welle (DW), die nu in Duitsland is gevestigd, hebben woensdag een van zijn familieleden doodgeschoten en een ander ernstig verwond, meldden Duitse media.

Volgens het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) hebben de taliban deze week al de woningen van ‘ten minste vier journalisten en medewerkers van de media’ doorzocht, en kregen ten minste twee andere in de oostelijke stad Jalalabad klappen.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International waarschuwt dat de brutale moord op negen mannen uit de Hazara-minderheid een voorbode is van wat nog komen zal. Drie van hen werden tot de dood gemarteld. De moorden vonden begin juli plaats in de provincie Ghazni. De Hazara is de derde grootste minderheidsgroep in Afghanistan, dat een geschiedenis kent van verschillende volkeren. ‘Deze doelgerichte moorden zijn het bewijs dat etnische en religieuze minderheden gevaar lopen onder de taliban in Afghanistan’, klinkt het bij Amnesty.