Spaanse burgemeester schrapt stierengevechten wegens controversiële namen

In het Spaanse Gijon mogen per direct geen stierengevechten meer worden gehouden, omdat bij recente gevechten twee stieren een controversiële naam bleken te hebben. Voor burgemeester Ana González genoeg reden om het omstreden volksvermaak aan banden te leggen.

Bij recente stierengevechten in de Plaza de Toros de El Bibio arena in de stad bleek een dier te luisteren naar de naam Feminista (feminist) en een ander heette Nigeriano (nigeriaan), wat voor de burgemeester de druppel was om de eeuwenoude traditie uit de stad te weren.

‘Een stad die gelooft in de gelijkheid van vrouwen en mannen, die gelooft in integratie en in deuren die voor iedereen openstaan, kan dit soort dingen niet toestaan’, zei González op een persconferentie, waarna ze stelde dat met de namen van de stieren ‘verschillende grenzen zijn overschreden’.

De gemeenteraad weigert nu de vergunning van de arena voor het houden van stierengevechten te verlengen, omdat zij van mening is dat stieren niet mogen worden gebruikt om ‘een ideologie te hanteren die in strijd is met de mensenrechten’. Door het schrappen van de vergunning aan de arena loopt de stad zo’n 50.000 euro aan inkomsten mis.

Sadisme

Op 15 augustus traden de stieren Feminist en Nigeriaan aan in de arena, waarna op sociale fel werd gereageerd op de namen van de beesten. Een feministische organisatie verweet de burgemeester ‘sadisme te promoten’ en dierenrechtenorganisaties noemden haar ‘incompetent’ voor het toelaten van zulke zaken in de stad.

Woensdag besloot González dan de vergunning voor de arena in te trekken. ‘We hebben lang genoeg de mensen die met stierenvechten door willen gaan hun zin gegeven, nu is het tijd om te luisteren naar de mensen die er niet van houden’, zo liet González weten in reactie op alle ophef.

Ideologisch totalitarisme

Victorino Martín, de voorzitter van de vereniging voor stierenvechten, schreef González daarop een open brief, waarin hij haar beschuldigd van ‘ideologisch totalitarisme’. Hij verwijt haar verder ‘een minimum aan intellectuele nieuwsgierigheid’ en stelt dat ze verzuimd heeft advies in te winnen over de namen, die volgens hem een traditie zijn en geen kwade bedoelingen hebben.

De boer die de betreffende stieren met de ongelukkige namen gefokt heeft laat aan persbureau EFE weten dat de beesten hun namen traditiegetrouw erven van de koe die hen gebaard heeft en er geen kwade bedoelingen in schuilen.

Tegen de wet

Volgens Martín gaat het besluit van de gemeenteraad bovendien in tegen de wet. Hij verwijst daarbij naar een vonnis van het Hooggerechtshof in Valencia, dat een besluit van de gemeenteraad van Villena om een stierenvechtshow af te gelasten nietig heeft verklaard ‘omdat de bescherming en verdediging van het stierenvechten een gemeentelijke verplichting is’.

De lokale Volkspartij, de oppositie in de gemeenteraad van Gijon, vindt dat González ‘zichzelf belachelijk maakt’ en kondigt aan handtekeningen te gaan verzamelen tegen het besluit van de autoriteiten.

De Plaza de Toros de El Bibio werd in 1888 specifiek gebouwd voor het houden van stierengevechten en in 1997 grondig gerenoveerd. Sinds 1992 is het gebouw Spaans cultureel erfgoed. Stierenvechten is in Spanje al jaren een controversieel onderwerp, waarbij mensen die het een traditie vinden lijnrecht tegenover mensen staan die het zien als dierenmishandeling.