De Nederlandse politie heeft twee aanhoudingen verricht in de zaak rond de aanslag met molotovcocktails op journalist Willem Groeneveld in Groningen. De verdachten zijn gearresteerd op verdenking van poging tot moord.

Gisteren werden camerabeelden verspreid waarop de twee verdachten duidelijk te zien zijn (bekijk de beelden in bovenstaande video). Aan de hand van die beelden konden de verdachten worden opgepakt. Het gaat om twee mannen uit Groningen van 31 en 32 jaar oud.

Willem Groeneveld is hoofdredacteur van de Groningse stadsblog Sikkom en kreeg al vaker te maken met bedreigingen. De molotovcocktails die woensdagnacht bij de journalist werden binnengegooid, veroorzaakten in huis een kleine brand. Groeneveld en zijn partner konden het vuur snel doven en bleven ongedeerd.

Motief

Het is nog niet bekend waarom onbekenden het op Groeneveld gemunt hebben. Eerder werden de adresgegevens van de Groningse journalist wel al tegen zijn wil gedeeld op het internet, schrijft Dagblad van het Noorden. In 2019 werden de ruiten van de journalist al een keer ingegooid.

Sikkom omschrijft zich als ‘de plek voor jongeren uit Groningen voor nieuws, opinie, columns, zin en onzin.’ De site brengt op vranke wijze verslag uit van het lokale nieuws. ‘Twintigtal demonstranten demonstreert vreedzaam bij GGD-prikbus in Paddepoel. Vaccin is gentherapie en meer van dat soort gelul’, kopt een recent artikel op typerende wijze. Eerder verschenen ook al kritische stukken over malafide praktijken bij verhuurbedrijven.

In juli werd Nederland nog opgeschrikt door de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Nederlands bekendste misdaadverslaggever werd op klaarlichte dag neergeschoten in Amsterdam. Hij overleed later aan zijn verwondingen.