Unicef: Miljard kinderen lopen ‘extreem hoog risico’ op gevolgen klimaatcrisis

Ongeveer 1 miljard kinderen leven in landen die als ‘extreem risicovol’ worden geklasseerd op de Children‘s Climate Risk Index, een index die de klimaatrisico’s analyseert vanuit het perspectief van kinderen.

Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, lanceert de CCRI vrijdag in een nieuw rapport, op de derde verjaardag van de klimaatstakingen.

De Children‘s Climate Risk Index (CCRI) rangschikt landen op basis van de blootstelling van kinderen aan klimaat- en milieuschokken, zoals cyclonen en hittegolven, en hun kwetsbaarheid voor die schokken, op basis van hun toegang tot essentiële diensten, zoals water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs.

Op dit moment worden zo 33 landen als ‘extreem risicovol’ beschouwd, en daarin wonen dus 1 miljard kinderen, of bijna de helft van de 2,2 miljard kinderen wereldwijd. Vooral jongeren in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Nigeria, Guinee en Guinee-Bissau lopen het meeste gevaar, zegt Unicef.

Hittegolven

Zo zouden 240 miljoen kinderen in hoge mate kwetsbaar zijn voor overstromingen aan de kust. Ook zijn 820 miljoen kinderen kwetsbaar voor hittegolven. En 1 miljard is in hoge mate kwetsbaar voor extreem hoge niveaus van luchtverontreiniging. Hoewel bijna ieder kind ter wereld bedreigd wordt door minstens één klimaat- of milieurisico, kampen de zwaarst getroffen landen met meerdere en vaak overlappende schokken, zegt Unicef.

Het rapport wijst er daarbij op dat er een verschil bestaat tussen de plaats waar de uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt en de plaats waar kinderen de grootste klimaatgevolgen ondervinden. De 33 landen met een “extreem hoog risico” stoten samen slechts 9 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot uit, aldus Unicef.

Onrechtvaardig

‘Klimaatverandering is zeer onrechtvaardig’, zegt Henrietta Fore, uitvoerend directeur van Unicef, in het persbericht. ‘Hoewel geen enkel kind verantwoordelijk is voor de wereldwijde temperatuurstijging, zullen zij wel de hoogste prijs betalen. De kinderen uit de landen die het minst verantwoordelijk zijn, zullen bovendien het meest te lijden hebben.’

‘Maar er is nog tijd om te handelen. Het verbeteren van de toegang van kinderen tot essentiële diensten, zoals water en sanitaire voorzieningen, gezondheid en onderwijs, kan hun vermogen om deze klimaatrisico‘s te overleven aanzienlijk vergroten. Unicef dringt er bij overheden en bedrijven op aan om naar kinderen te luisteren en prioriteit te geven aan maatregelen die hen beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, en tegelijkertijd het werk te versnellen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen’, aldus Fore.

In de Amerikaanse krant The New York Times schrijven jonge klimaatactivisten, waaronder Greta Thunberg, vrijdag in een opiniestuk: ‘We zitten in een crisis van crises. Een vervuilingscrisis. Een klimaatcrisis. Een kinderrechtencrisis. We zullen niet toestaan dat de wereld wegkijkt.’