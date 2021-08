Na de inname van het grootste deel van Afghanistan in de afgelopen weken en van Kaboel afgelopen weekend, hadden de taliban verzekerd dat ze de persvrijheid zouden eerbiedigen. In de praktijk loopt dat anders.

Talibanstrijders die op zoek waren naar een journalist van Deutsche Welle (DW) hebben in Afghanistan een familielid van hem doodgeschoten en een ander ernstig verwond. Dat heeft de Duitse internationaal georiënteerde omroep, deel van ARD, vrijdagochtend bekendgemaakt op zijn website.

De identiteit van de journalist wordt niet vermeld. Verschillende andere leden van zijn familie konden in extremis vluchten terwijl de taliban van deur tot deur gingen om hem in handen te krijgen.

‘De moord op een naast familielid van een van onze redacteurs door de taliban gisteren (donderdag, red.) is ongelooflijk tragisch en illustreert het ernstige gevaar waarin al onze medewerkers en hun gezinnen in Afghanistan zich bevinden’, zegt Peter Limbourg, algemeen directeur van DW, in een verklaring. Hij vraagt de Duitse overheid om actie te ondernemen.

‘Het is duidelijk dat de taliban al gerichte operaties uitvoeren op zoek naar journalisten, zowel in Kaboel als in de provincies’, voegde hij eraan toe. ‘De tijd tikt weg.’

Pulitzer Prize-winnaar vermoord

Volgens de website van DW hebben de taliban invallen gedaan in de huizen van ten minste drie van hun journalisten. Ook zou Nematullah Hemat, van de particuliere televisiezender Ghargasht TV, door de taliban ontvoerd zijn en volgens regeringsbronnen zou de baas van het radiostation Paktia Ghag zijn doodgeschoten.

Fotograven brachten hulde aan Siddiquit na zijn dood. Foto: AFP

Verder schoten twee mannen, vermoedelijk ook talibbanstrijders, de vertaler Amdadullah Hamdard dood. Hamdard was en frequente medewerker van de Duitse krant Die Zeit. Hij werd op 2 augustus in de Afghaanse stad Jalalabad op straat vermoord. Een maand geleden werd ook de wereldberoemde Indiase Reuters-fotograaf en Pulitzer Prize-winnaar Danish Siddiqui in de stad Kandahar vermoord. De daders zijn naar alle waarschijnlijkheid Taliban-militanten.

Prioriteitenlijsten

De taliban hebben hun zoektocht nu ook opgevoerd naar degenen die samenwerkten met de VS- en NAVO-strijdkrachten, ondanks hun belofte om geen wraak te nemen op hun tegenstanders, aldus een vertrouwelijk VN-rapport. In het rapport, dat is opgesteld door een VN-panel voor risicobeoordeling en dat het Franse persagentschap AFP heeft kunnen inkijken, staat dat de taliban ‘prioriteitenlijsten’ hebben van personen die ze willen arresteren.