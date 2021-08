Onlyfans neemt afscheid van porno

Voor seksueel expliciete beelden moet je voortaan niet langer bij Onlyfans zijn. De website gaat die video’s en foto’s weren, laat het Londens bedrijf erachter weten. De veranderingen gaan in op 1 oktober.

Onlyfans staat geboekstaafd als een van de grote winnaars van de coronapandemie: vorig jaar registreerde het 1,85 miljoen nieuwe gebruikers in de vijf weken na 1 maart, toen grote delen van de wereld in lockdown gingen. Het online platform biedt een abonnementsformule voor video’s en foto’s van aanbieders. Die content creators kunnen koks, make-upartiesten of fitnessinstructeurs zijn, maar in de praktijk zijn de grootste sterren op Onlyfans sekswerkers. Pornoacteurs en amateurs vonden er, met wat geluk en bekendheid, een manier om zelfstandig grote sommen geld binnen te rijven met exclusieve foto’s en video’s.

Het Britse bedrijf worstelt al langer met dat imago. Nu de bankensector en betalingsdiensten steeds meer dwarsliggen over de kwestie, staan de naaktbeelden verdere groei voor Onlyfans in de weg. Het bedrijf heeft daarom besloten om vanaf 1 oktober het expliciete materiaal te bannen. ‘Er zal nog naakt getoond mogen worden, maar wel in overeenstemming met de door Onlyfans opgelegde regels.’ Wat die regels zijn, moet nog blijken. ‘We moeten de levensduur van het platform garanderen’, motiveert het bedrijf zijn beslissing. ‘En om een inclusieve gemeenschap van ‘creators’ en fans te blijven aanbieden, moeten we onze inhoudelijke krijtlijnen bijstellen.’

De radicale omslag schiet bij de makers van seksueel expliciete beelden in het verkeerde keelgat. De Adult Performance Artist Guild, een vakbond voor sekswerkers in de porno-industrie, zei op Twitter dat ‘het potentiële inkomstenverlies angst inboezemt’. Aan The New York Times zegt een 22-jarige webcamacteur dat het is ‘alsof Burger King zou besluiten dat ze geen burgers meer verkopen.’

Het lot van Tumblr

Eerder deze week maakte Onlyfans al bekend dat het een app zou ontwikkelen zonder expliciete beelden. Op die manier kan het toegang krijgen tot de appstores van Apple en Google. OFTV zou ook gratis zijn. De site kreeg ook de wind van voren toen uit een reportage van BBC 3 bleek dat er minderjarigen actief zijn op het platform.

De vraag rijst nu of Onlyfans wel kan overleven zonder zijn belangrijkste product. Het lot van Tumblr wordt door velen aangehaald als waarschuwing. Toen Yahoo de microblogsite overkocht voor 1 miljard dollar had Tumblr al moeite om nieuwe gebruikers aan te trekken. De beslissing van Yahoo om de site ‘op te schonen’ en de pornografische inhoud te weren bleek uiteindelijk het nekschot voor het platform.