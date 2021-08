Prins Gabriël, die vandaag 18 jaar wordt, verlaat het ouderlijke huis. Het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde verhuist naar Engeland voor zijn studies. Aan een privécollege – inschrijvingsgeld: 53.700 euro – bereidt hij zich voor op een toekomst aan een topuniversiteit.

Gabriël start in september aan het National Mathematics and Science College in Warwickshire, in de Engelse regio West Midlands. Het instituut stoomt jongeren tussen 15 en 19 jaar klaar die ‘een plaats ...