19-jarige Afghaan dood teruggevonden in landingsgestel

Een 19-jarige Afghaan is dood aangetroffen in het landingsgestel van een Amerikaans legervliegtuig.

Zaki Anvari (19) was net als veel landgenoten wanhopig om het door de taliban in handen genomen land te ontvluchten, en heeft dat bekocht met zijn leven. Zijn ­lichaam werd door Amerikaanse soldaten gevonden nadat het vliegtuig een noodlanding had gemaakt in Qatar. Volgens zijn profiel op ­sociale media woonde hij in ­Kaboel. Toen hij 16 jaar was, had hij nog gevoetbald voor de nationale jeugdploeg van Afghanistan.

Op sociale media brengen vrienden en familieleden hulde aan hem. ‘Een vriend met wie ik ­onvergetelijkste herinneringen heb beleefd. Zijn verlies is onvoorstelbaar’, schrijft iemand.

De voorbije dagen was op ­beelden te zien hoe Afghanen zich wanhopig vastklampten aan een vertrekkend Amerikaans legervliegtuig op de luchthaven van ­Kaboel, en tijdens de vlucht hun dood tegemoet vielen.

Volgens een Amerikaanse officier merkten de soldaten aan boord dat er iets mis was toen het landingsgestel na het opstijgen niet kon inklappen. Bij de landing bleek dat in de ruimte waar de wielen normaal inklappen de verstekeling zat.