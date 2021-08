Weerbericht | Vrijdag start zwaarbewolkt met kans op een bui

Vrijdag is een druilerige dag, maar het weekend begint nog eens zonnig. Dat blijft duren tot zaterdagnacht.

Vrijdag start zwaarbewolkt met kans op enkele lichte buien. Tegen het einde van de namiddag wordt het droger met meer opklaringen. De maxima schommelen tussen de 17 en 23 graden. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond wordt het droog met brede opklaringen. In het westen en het noorden is er kans op mistbanken bij minima tussen 9 en 15 graden.

Het weekend begint warm en zonnig, met zaterdag temperaturen die kunnen oplopen tot 26 graden. In de namiddag neemt de bewolking toe en in de nacht van zaterdag op zondag doorkruisen enkele buien het land met kans op onweer. Zondag is het zwaarbewolkt en frisser, met kans op onweerachtige buien. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden.

Maandag blijft regenachtig bij maxima tot 21 graden bij een frisse noordenwind, vanaf dinsdag wordt het opnieuw droger. Woensdag breekt de zon helemaal door en halen we 21 graden.