Tegenover de tegenstanders van de leidingstraat staan de bedrijven die haar nodig hebben. Maar dat er zo weinig gecommuniceerd wordt over het economische en dus algemene belang, zet de vraag naar het waarom van het Antwerpen-Ruhr-project op scherp. ‘De volgende stap is een leidingstraat naar Gent en Charleroi.’

Populair maak je je niet met een leidingstraat, daar hoeft geen tekeningetje bij. Maar doorgaans helpt een tekening wel om het grotere plaatje te begrijpen, alleen blijkt het – om de metafoor door te trekken – moeilijk om iemand te vinden die de schets wil maken. De haven van Antwerpen ging niet in op onze vraag om een gesprek over de leidingstraat en verwijst door naar Essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, die voor de Antwerpse havenbedrijven het aanspreekpunt is in dit project. ‘Het is correct dat dit dossier momenteel in volle onderzoeksfase zit’, laat woordvoerder Gert Verreth weten. ‘Op basis van de opmerkingen op de startnota die via de publieke consultatieronde zijn geformuleerd, wordt nu een scopingnota opgemaakt (een document dat verdergaat op de startnota en rekening houdt met alle adviezen en opmerkingen, red.). Deze belangrijke stap in het planningsproces willen we in alle sereniteit bestuderen. Daarom doen we momenteel geen inhoudelijke uitspraken en wachten we de nieuwe nota af. Meer algemeen kan ik wel zeggen dat pijpleidingen de komende jaren een cruciale rol zullen spelen in de energietransitie, bijvoorbeeld voor het transport van waterstof of opgevangen CO2. Hopelijk kan je verder op basis van deze info.’

Niet echt, helaas.

Geen klein bier

Dat de chemiebedrijven niet zomaar in hun kaarten laten kijken, is niet verwonderlijk, waarschuwt Marten Dugernier ons. Hij is hoofdonderzoeker bij het studiebureau Antea Group en leidt in opdracht van de overheid verschillende studies binnen het dossier. ‘Je moet weten dat je met internationale spelers zit. Luidop zeggen welke stof ze via een pijpleiding willen binnenhalen, betekent zoveel als aan hun concurrenten laten weten wat hun bedrijfsstrategie is.’

Kristof Vadino

Desondanks werden de voorbije jaren meerdere diepte-interviews gehouden met stakeholders binnen en buiten de haven die baat hebben bij een leidingstraat. Er valt namelijk wel wat over pijpleidingambitie te vertellen zonder de bedrijfsgeheimen prijs te geven. Hoogleraar Elvira Haezendonck (VUB) voerde de gesprekken, ze is gespecialiseerd in duurzaam strategisch beleid en de rol van infrastructuur daarin, met name in havengebieden. Ze werkte onder andere samen met Antea op een initieel project over de potentie van een leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied. ‘De leidingstraat is meer dan ooit zinvol en nodig’, zegt ze stellig. ‘Een groot deel van de energietransitie en de snelheid van die omslag zijn er in belangrijke mate afhankelijk van – denk aan het transport van waterstof en biodiesel. Maar ook nieuwe productiecapaciteit en bedrijfsinvesteringen, in het bijzonder voor verduurzaming van economische activiteiten, vragen vandaag om leidingen. Gezien de verwachte volumes is dit een interessante, milieuvriendelijke alternatieve vervoersmodus over land.’

Kunnen ze het project dan niet zelf realiseren? ‘Een bedrijf gaat niet in zijn eentje een leiding door drie provincies trekken. Dat zou minstens tien jaar duren om alle lokale besturen te overtuigen en de nodige vergunningen te verzamelen. Dan is het bijna eenvoudiger om te verhuizen naar een regio waar zoiets een pak vlotter gaat en er minder NIMBY (not in my backyard, ook wel niet in mijn achtertuin, red.) speelt dan in het dichtbevolkte Vlaanderen. Of, nog beter: om te verhuizen naar een buitenlands industriegebied waar al een leidingstraat ligt.’

De nood wordt nijpender, volgens Haezendonck. ‘Je moet weten dat bedrijven relatief kort op de bal spelen. Ze kijken anderhalf tot maximaal drie jaar ver, dan moet hun investering operationeel kunnen zijn. Dat is ook de window of opportunity als overheid. Door de aanleg van de leidingstraat te voorzien, kun je de concurrentiepositie van je industrie vergroten én kun je de bedrijven hier stevig verankeren. Je moet hen namelijk een unieke reden geven om in België te blijven. Een leidingstraat is zo’n reden.’