De voorbije tien jaar werd er ruim vier miljoen euro gepompt in de Visbeekvallei in Lille om de natuur een boost te geven. Met succes. Maar het noordelijk tracé zou die overwinning genadeloos doorkruisen. ‘Als de adder dit niet tegenhoudt, dan niets of niemand.’

‘In het begin was ik er gerust in, maar nu niet meer.’ Conservator Werner Van Hove krijgt het koud, zegt hij, van de donkere wolken boven zijn Visbeekvallei. ‘Zo’n vaart zal het wel niet lopen’, dacht hij toen hij maanden geleden over de leidingstraat hoorde. Maar het noordelijk tracé zou volgens hem weleens de voorkeur kunnen krijgen: het doorkruist het minst aantal hectaren waardevolle natuur en het kent de minste onteigeningen. Toen Nico Paepen, voorzitter van Natuurpunt Lille, hem toonde waar de leidingen precies zouden komen in het gebied, werd Van Hove stil. Dwars door hun twee kostbare vennen.

Links: Werner Van Hove, rechts: Nico Paepen. Kristof Vadino

De Visbeekvallei verzamelt de crème de la crème van de biodiversiteit. De meest zeldzame orchideeën zijn er in opmars – ooit waren het er drie, nu al honderden – en ‘dat is olympisch goud voor een natuurgebied’. Er ligt een potentieel van twintig hectare aan zeldzaam blauwgrasland, ook het bedreigde klokjesgentiaan bloeit zorgeloos en er groeit moeraswolfsklauw – ‘het is geen panda, maar het is toch indrukwekkend: dit plantje stond er ook al ten tijde van de dinosauriërs’. De sterk bedreigde adder heeft hier een zeldzaam leefgebied (ook daar zou de leidingstraat dwars door lopen), de kleine ijsvogelvlinder is gespot en er zijn drie oehoes geboren. ‘We hebben moerassen, bossen, heide, gagelstruwelen en graslanden’, zegt Werner Van Hove. ‘De broekbossen staan in alle naslagwerken beschreven als referentiegebied. De hele vallei is letterlijk een groot communicerend watervat. Daar moet je niet in rommelen of het raakt allemaal uit evenwicht en gaat stuk. Neem nu het ven: haal het weg en alleen al de boomvalk is zijn tafel kwijt.’

Natuurpunt Lille diende een bezwaarschrift in bij het departement Omgeving. ‘Als het er dan toch moet komen, dan liefst door de minst kwetsbare stukken.’ Maar het is alsof er in zijn lijf gesneden wordt. En in dat van Nico Paepen. ‘Omdat je de natuur je wil niet kunt opleggen: je kunt geen grote werkzaamheden uitvoeren en van de natuur vragen dat ze zich daaraan aanpast. Waarom groeit een zeldzame soort hier en niet ergens anders? Omdat het net híér goed is, en niet daar. Dat is de kwetsbare definitie van unieke biodiversiteit.’