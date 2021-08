Parwais Sangari, negen jaar na zijn uitwijzing naar Kaboel

Asielzoekers terugsturen naar Afghanistan is sinds deze week geen optie meer, het land is té onveilig geworden. Bijna tien jaar geleden werd Parwais Sangari, één van de eerste ‘bekende’ Afghaanse asielzoekers in ons land, wél nog teruggestuurd.

Sangari kwam naar België als minderjarige en na een opleiding vond hij ook een job. Ondanks zijn integratie, werd Sangari teruggestuurd in 2012, toen hij meerderjarig geworden was. Er ontstond een maatschappelijk debat over migranten in zijn situatie. Kasper Goethals nam contact op met Sangari om te horen hoe het vandaag met hem gaat.

