Man die dreigde met bomaanslag aan Capitool opgepakt door politie

De politie heeft bij het Amerikaanse parlementsgebouw in Washington, het Capitool, een man in hechtenis genomen die gedreigd had met een bom. De man heeft zich overgegeven. Urenlang was de wijde omgeving afgesloten en mochten mensen niet de straat op.

De politie onderhandelde urenlang met de man in een pick-up, die beweerde dat hij een bom bij zich had. De politie van het Capitool zei eerder zijn identiteit te kennen, maar niet zijn motief. De politie had verschillende straten in de omgeving afgezet, en waarschuwingen naar medewerkers van het Capitool gestuurd. Op Twitter werden beelden verspreid van een zwarte pick-up met daarin een man. De kleine vrachtauto met open laadbak hield halt bij de bibliotheek van het parlement.

De man reed met zijn pick-up op het voetpad rond 9.15 uur plaatselijke tijd donderdagochtend. De politie reageerde vervolgens op een noodoproep van de man.

Het ging om een vijftiger die de onderhandelingen met de politie streamde op sociale media. Facebook heeft dat bevestigd, en zegt volgens The New York Times dat de video offline is gehaald. De man zou in de video een boodschap voor president Joe Biden hebben geuit, en zich gekant hebben tegen de regering en de Democraten.

Foto: AP

Het Capitool is eerder dit jaar al kort in lockdown geweest toen een automobilist inreed op een veiligheidsbarrière. Begin januari werd het gebouw nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump, die het niet eens waren met zijn verkiezingsnederlaag.