Gent morst met de kansen in Polen en gaat 1-0 onderuit

Gent heeft niet het gehoopte resultaat kunnen meepakken uit Polen: het verloor met 1-0 van Rakow Czestochowa na een doelpunt in de 64ste minuut van Niewulis. Tissoudali miste 2 uitstekende kansen voor Gent. Volgende week staat de terugwedstrijd op het programma in de Ghelamco Arena.

In de vier Europese duels die Rakow dit seizoen al speelde, stond het even vaak 0-0 na 90 minuten. Het liet zich voorspellen dat kansen schaars zouden zijn bij de Poolse bekerwinnaar. AA Gent kreeg ze echter wel, meer dan een zelfs, maar met name Tissoudali vergat zijn ploeg loon naar werken te geven.

De start was voor de thuisploeg. Alsof ze net een zetpil met chilipeper waren toegediend, zo begonnen de Polen aan de match. Als een stel losgeslagen paarden ketsten ze over het veld, hollend achter alles wat bewoog. Tot gevaar leidde dat amper. Alleen Cebula wist door de Gentse linies te breken maar zijn schot bracht Bolat niet in de problemen. Het duurde wel even eer de Buffalo’s hun ritme vonden. Okumu, Hjulsager – twee nieuwe namen in de basis sinds de zege tegen KV Mechelen - hadden best enige moeite met de Poolse pressing. Met hun ijver wisten de Polen hun tekort aan talent weg te stoppen, maar eens het furieuze begin achter de rug was, bleek AA Gent gewoon beter.

Het belang van Depoitre

Alleen bleek het lastiger voor AA Gent om voor gevaar te zorgen dan de bal te houden. Van Nurio en Castro-Montes kwam te weinig en ook Hjulsager is nog niet de versie die in Oostende zoveel zieltjes won. Wel mag duidelijk wezen dat de ploeg van Vanhaezebrouck nood heeft aan een diepe spits. Depoitre – de derde verse kracht in de basis – startte pas voor de tweede keer dit seizoen en bleek een verademing. Een tegenpool van hoe hij tegen Valerenga voor de dag kwam, maar wel de man die voorin zuurstof gaf, de bal wist bij te houden om de linies te laten opschuiven. Tegen de Polen broodnodig. De momenten dat Gent voor de rust bijna tot een kans kwam, bleek telkens als hij weer eens met de spierballen rolde. De enige echte kans ook en die had binnen gemoeten. Een heet standje voor het Gentse doel werd ontzenuwd door een lange haal naar voren van Ngadeu. Depoitre schudde zijn man af en bood Tissoudali de 0-1 aan. De Nederlander plaatste de bal te getelefoneerd op doelman Kovacevic. Doodzonde voor AA Gent, doodzonde van Tissoudali, een lastpak voor elke defensie maar in zijn keuzes soms ook onstuimig.

Het begin van de tweede helft was wél voor de Buffalo’s. Eindelijk kwam er eens een voorzet vanaf de zijkant, maar Hjulsager devieerde de bal van Nurio naast. Een corner van Odjidja draaide bijna binnen en ook Tissoudali kreeg nog kansen. Zijn schot werd tot twee keer toe geblokt. De thuisploeg maakte amper een aanval klaar, maar na een dik uur ging het stadion wel uit zijn dak. De Sart probeerde een corner te onderscheppen, teruglopend naar eigen doel, maar daarmee gaf hij onbedoeld een assist. Rakow-aanvoerder Niewulis was sneller op de bal dan Depoitre: 1-0 na een flutgoal.

Tissoudali op de paal

AA Gent kreeg echter weer een gouden kans om te scoren, weer op een corner waarin Tissoudali en Depoitre elkaar vonden. Maar oog in oog met de doelman ging het weer fout voor Tissoudali. Wat de gelijkmaker moest worden, plofte op de paal. Vanhaezebrouck greep in en haalde Tissoudali en Hjulsager naar de kant, voor Bezus en Chakvetadze. Gent kreeg nog een kans op de gelijkmaker. Depoitre was alleen door, maar werd even aan zijn shirt getrokken door Niewulis. The Beast, nooit tuk om zich zomaar te laten vallen, ging in zestien tegen de vlakte, maar eigenlijk een fractie te laat. Scheidsrechter Hernandez wilde van overtreding weten. Een nerveus slot, met veel ergernis over de Spaanse ref, draaide uit op niets.

AA Gent begon vorig jaar in december aan een inhaalrace richting Europa, dwong in extremis een ticketje voor de voorrondes van de Conference League af. Het staat op 90 minuten van een plaatsje in de groepsfase, maar dan moeten de Buffalo’s volgende week in de Ghelamco Arena zichzelf wél belonen. Winnen is de opdracht. Met minstens twee goals verschil. Anders leidt een zege alleen naar verlengingen en strafschoppen.