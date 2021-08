Kopstuk camorra opgepakt in Dubai

Een van de meest gezochte maffiabazen van Italië is in Dubai opgepakt. De 46-jarige Raffaele Imperiale heeft banden met de bekendste Nederlandse drugscriminelen.

In Dubai is het Italiaanse maffiakopstuk Raffaele Imperiale opgepakt. De 46-jarige Imperiale heeft banden met bekendste Nederlandse drugscriminelen, Ridouan Taghi en Richard R. (beter bekend als Rico de Chileen). In Italië was hij een van de meestgezochte misdadigers.

De Italiaanse autoriteiten hebben de arrestatie nog niet officieel bekendgemaakt, mogelijk omdat er nog een onderzoek naar Imperiale loopt, of omdat er meer landen bij de arrestatie betrokken zijn geweest en de aanhouding gecoördineerd bekendgemaakt wordt. Imperiale, die jaren op de vlucht was, maakt deel uit van de camorra, de Napolitaanse maffia. Het is niet duidelijk in wiens opdracht Imperiale is aangehouden en waarvan hij wordt verdacht.

In 1996 had Imperiale een coffeeshop in Amsterdam. Daar kwam hij waarschijnlijk in contact met Rico de Chileen en Ridouan Taghi, ondertussen de bekendste drugsbaron van Nederland. Taghi werd in 2019 al opgepakt in Dubai en zit in Nederland in de cel. Zijn proces loopt. Zijn naam wordt genoemd als opdrachtgever voor de moordaanslag op Peter R. de Vries.

In de villa van Imperiale werden ooit twee gestolen werken van Vincent van Gogh gevonden. Die zou hij op de zwarte markt hebben gekocht. De schilderijen werden in 2002 gestolen uit het Van Gogh Museum. Imperiale was al jaren voortvluchtig. De Italianen gaan ervan uit dat hij wordt uitgeleverd. Interpol en Europol waren bij de arrestatie betrokken.