Paus Franciscus aanvaardt ontslag van bisschop na seksuele video

Paus Franciscus heeft het ontslag van de Braziliaanse bisschop Tomé Ferreira da Silva aanvaard. Na het verschijnen van een masturbatievideo op sociale media, kwam de bisschop opnieuw in opspraak.

Minder dan een week na het uitlekken van een seksuele video had de bisschop van São José do Rio Preto, in de Braziliaanse staat São Paulo, zijn ontslag ingediend. Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard.

Bisschop Ferreira da Silva zou te zien zijn in een seksuele video, die vorige week op sociale media verscheen: hij zou zichzelf bevredigd hebben tijdens een videogesprek. Volgens de Braziliaanse krant Diario da Região bevestigde de bisschop dat hij te zien was op de beelden.

Al in 2018 had de Braziliaanse televisiezender TV Globo gemeld dat het Vaticaan een onderzoek instelde naar de bisschop wegens vermoedelijke nalatigheid bij gevallen van seksueel misbruik door priesters van zijn bisdom. Hij zou zelf ook suggestieve chatberichten hebben uitgewisseld met een jongeman.

In 2015 zou hij een grote som geld van de Kerk aan zijn chauffeur hebben gegeven, met wie hij een relatie zou hebben gehad.

Paus Franciscus heeft de aartsbisschop van Ribeira Preto, Moacir Silva, op interimbasis als zijn opvolger benoemd.