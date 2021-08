Magnus Cort Nielsen wint spectaculaire zesde Vuelta-etappe

Magnus Cort Nielsen (EF Education - Nippo) heeft de zesde rit in de ronde van Spanje gewonnen na een lange vlucht. Primoz Roglic pakt de rode leiderstrui.

Valencia was donderdagmiddag het decor van de zesde etappe in de Vuelta. Na enkele prikjes in het beginnen van de etappe, zagen op zo’n 100 kilometer van de streep vijf renners hun kans schoon: Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), Jetse Bol (Burgos - BH), Joan Bou (Euskaltel - Euskadi), Magnus Cort (EF Education - Nippo) en Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka - NextHash).

Het vijftal fietste een voorsprong van maximaal zeven minuten bij elkaar, maar op 25 kilometer van het einde werd die voorsprong al herleid naar 2 minuten. Het vijftal leek uiteindelijk klaar voor de slachtbank, maar een fenomenale Magnus Cort Nielsen schakelde een versnelling hoger. Roglic probeerde nog, maar hij kwam net tekort. Een troost voor de Sloveen is dat hij wel weer de rode trui overneemt van Kenny Elissonde.