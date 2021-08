Nachtleven kan wellicht op 1 oktober losbarsten zónder coronapas

Het volledige rijk der vrijheid komt begin oktober wel heel dichtbij. De nachtclubs en de dancings kunnen dan wellicht weer openen, met protocollen maar zonder coronapas. Dat ligt alvast voor op het Overlegcomité vrijdag.

Vrijdag hakken de regeringen op het Overlegcomité een hele reeks knopen door over nieuwe versoepelingen. Onder meer de horeca kan daarbij zo goed als zeker rekenen op goed nieuws vanaf 1 september. Het sluitingsuur of een maximaal aantal personen aan een tafeltje zou dan afgeschaft worden, al blijft het mondmasker wellicht nog even verplicht.

Rond het nachtleven, waaronder de nachtclubs, dancings en danscafés, was weliswaar nog veel onduidelijk. Verschillende bronnen binnen het Overlegcomité wijzen nu op een mogelijke heropening van het nachtleven op 1 oktober. De overheid werkt de komende weken wel nog aan een specifiek protocol inzake preventie, de maximumcapaciteit en de luchtkwaliteit via ventilatie.

Geen coronapas

Opvallend: het gebruik van de coronapas lijkt daarbij vooralsnog niet aan de orde. De federale regering is daar een koele minnaar van, omdat het samenwerkingsakkoord dan aangepast moet worden. Voorlopig is dat akkoord volledig gericht op evenementen. De regering vreest dat de dancings de deur zouden openzetten richting het gebruik van de coronapas voor gewone cafés. Ook die discussie moet vrijdag nog gevoerd worden op het Overlegcomité.