Doden bij protest tegen taliban in Asadabad

In de Afghaanse provinciehoofdstad Asadabad zijn verschillende doden gevallen bij protesten op de onafhankelijkheidsdag. De betogers zwaaiden met de Afghaanse vlag. Dat meldt Reuters op basis van plaatselijke bronnen. Ook vanuit hoofdstad Kaboel komen berichten over anti-talibanbetogingen.

In video’s die op sociale media gedeeld worden, is te zien hoe een honderdtal betogers in Kaboel de zwart-rood-groene Afghaanse vlag meedragen. Ze roepen ‘lang leve Afghanistan’ en ‘onze vlag, onze trots’.

Sommige betogers hadden in Asadabad eerder ook de witte vlag van de taliban neergehaald. Ook in andere steden worden protesten gemeld, die soms eindigen met geweervuur door talibanleden. Volgens plaatselijke journalisten is in Khost, in het zuidoosten, een avondklok opgelegd.

Het is niet duidelijk of er mensen in Asadabad door geweervuur zijn geraakt of dat de doden vielen als gevolg van paniek en chaos, zegt getuige Mohammed Salim vanuit de stad, de hoofdstad van de provincie Kunar. ‘Honderden mensen kwamen op straat. Eerst was ik bang en wilde ik mijn huis niet verlaten, maar dan zag ik dat mijn buren meestapten. Ik nam de vlag mee die ik thuis liggen heb.’ Bij de taliban was niemand bereikbaar voor commentaar aan persagentschap Reuters.

Het gaat om de eerste tekenen van protest onder de bevolking tegen het nieuwe bewind in Kaboel, enkele dagen nadat de moslimfundamentalisten van de taliban zondag de macht hebben overgenomen. In Jalalabad kwamen woensdag ook al zeker drie mensen om het leven bij protesten tegen de taliban.

Het is donderdag 102 jaar geleden dat Afghanistan formeel onafhankelijk werd van het Britse Rijk. De zwart-rood-groene nationale vlag stamt uit de jaren twintig.

De situatie rond de luchthaven van Kaboel is nog steeds precair. Er doken beelden op van Afghanen die hun kinderen aan soldaten ‘geven’.