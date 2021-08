De luchtvaartmaatschappij Emirates heeft een nieuwe promovideo gelanceerd die de wereld rondgaat. In het spotje is te zien hoe een stewardess vanop de Burj Khalifa, ’s werelds hoogste toren, reclame maakt voor hun vluchten. Omdat op het internet vragen rezen over trucage, heeft Emirates met een video van ‘the making of’ bewezen dat de vrouw wel degelijk naar 828 meter hoogte is geklommen. Bekijk de opmerkelijke spot hierboven.