Zeventien Belgische bankiers verdienden in 2019 meer dan 1 miljoen euro, in verhouding met andere landen een klein aantal. Zeven van hen werken bij KBC.

In Europa zijn er bijna vijfduizend bankiers die in 2019 een bedrag van 1 miljoen euro of meer op hun bankrekening verschijnen. Dat aantal staat in het deze week verschenen rapport over de bankierslonen ...