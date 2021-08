Nog steeds chaos op luchthaven Kaboel

Terwijl Amerikaanse troepen de luchthaven van Kaboel onder controle hebben, heerst er chaos buiten de luchthaven. Mensen die in veiligheid gebracht werden, melden vreselijke ervaringen. Nog steeds proberen duizenden Afghanen het land te ontvluchten, maar intussen hebben de taliban de ingangen geblokkeerd, wordt er geschoten en vallen er doden.

De omgeving rond het vliegveld van Kaboel is, net als de rest van het land, volledig in handen van de taliban. Wie op het vliegveld wil geraken om geëvacueerd te worden, wordt door de taliban gecontroleerd.

Volgens de Verenigde Staten komen de taliban hun belofte niet na om mensen die met de VS of bondgenoten hebben samengewerkt de mogelijkheid te geven het land te verlaten. Mensen die op het vliegveld proberen te komen worden tegengehouden. Wel werken de Amerikanen samen met de taliban om Afghanen tegen te houden die het vliegveld op proberen te komen in de hoop dat ze het land uit kunnen komen. Donderdag lieten de Amerikanen weten dat de burgerluchtvaart weer van het vliegveld gebruik kan maken.

12 doden

Vanochtend meldden de Taliban dat door de chaos op en rond het vliegveld van de Kaboel de afgelopen dagen twaalf doden zijn gevallen. Ze zouden zijn doodgeschoten of zijn omgekomen door de massa.

Dat situatie op en rond het vliegveld in de Afghaanse hoofdstad Kaboel met de dag grimmiger wordt, bleek ook uit de live verslaggeving van CNN-journaliste Clarissa Ward. Haar verslaggeving aan de luchthaven werd meermaals verstoord door geweerschoten in de achtergrond. CNN zelf publiceerde vandaag een video waarop te zien is hoe de taliban hun wapens naar Ward richten omdat Afghaanse burgers haar om advies vroegen om het land te kunnen ontvluchten.

Evacuaties

De repatriëring van iedereen die Afghanistan wil verlaten, blijft een bijzonder lastige onderneming. ­Alle Europese landen zijn afhankelijk van de Amerikaanse militairen die sinds dinsdag de controle van de luchthaven van ­Kaboel in handen hebben. Zij ­bepalen welk militair vliegtuig wanneer mag landen én opstijgen. Omdat het aantal aanvragen zo groot is, krijgt elke vlucht maar 30 minuten de tijd om iedereen aan boord te krijgen.

Ons land heeft vier vliegtuigen voor evacuatie naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad gestuurd. Het gaat om een Falcon, twee C-130’s en een nieuwe A400M van Airbus. Die zouden vrijdagochtend landen om landgenoten terug te halen. Zeventien Belgen konden gisteren, woensdag, wel geëvacueerd worden dankzij Nederlandse en Franse vliegtuigen.

Het aantal Belgen en hun familie dat Kaboel wil ontvluchten, is al opgelopen tot 470. De aanvragen door medewerkers van mensenrechtenorganisaties liggen veel hoger dan de Belgische capaciteit om hen te evacueren.