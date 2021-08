Amerikaans president Joe Biden heeft gezegd dat de chaos die volgde op het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan, onvermijdelijk was. Dat zei hij in een exclusief interview met de zender ABC. De president wordt bekritiseerd vanwege zijn houding ten opzichte van de situatie in Afghanistan maar houdt voet bij stuk. Hij zegt dat niemand de snelheid van de overname door de taliban had kunnen zien aankomen, maar ook dat hij niet inziet hoe een terugtrekking van de troepen zonder chaos had kunnen verlopen.