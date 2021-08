Tiener doodgeschoten en twee minderjarigen gewond in Marseille

Een tiener van veertien jaar oud is woensdagavond doodgeschoten in een woonwijk in het Franse Marseille. Een andere veertienjarige en een kind van acht jaar oud zijn gewond geraakt. Dat zegt het Franse parket aan het Franse persagentschap AFP.

‘Er is de tussenkomst van een moto met twee personen, gewapend met op zijn minst een aanvalsgeweer, van het type kalasjnikov, die op straat het vuur geopend hebben’, verduidelijkte het parket. ‘Een adolescent van veertien jaar oud is gedood en er zijn twee gewonden’, klonk het, een andere veertienjarige en een kind van acht jaar oud. Die laatste is lichtgewond. De twee personen op de moto zijn gevlucht. Het parket verduidelijkte niet of de minderjarigen geviseerd werden door de twee gewapende mannen. De feiten deden zich voor in het veertiende arrondissement van de havenstad, een van de meest achtergestelde buurten.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft het in een reactie over een ‘laaghartige’ aanval. ‘Het onderzoek loopt nog, maar het lijkt nu al voor zich te spreken dat de bendeoorlog over territorium zonder twijfel een van de redenen is voor deze gewapende aanval’, aldus Darmanin. ‘Deze absoluut onaanvaardbare feiten tonen aan dat de terreur zich vestigt in de wijken waarvan we weten dat ze ten prooi zijn gevallen aan drugshandelaars.’

Volgens officiële cijfers vielen er in Marseille sinds begin dit jaar elf doden bij afrekeningen.