Podcasttips | Een Nederlander leest zijn puberdagboek voor en een ontdekkingsreis van amper een kwartier

Voor velen is het een nachtmerrie die uitkomt, maar voor Robert Venema is het een podcast. Hij leest zijn puberdagboeken voor. Atlas Obscura neemt je mee op ontdekkingsreis. En Soul music ontwaart de verhalende kracht van muziek.

Hallucinant. Dat is het minste wat je kan zeggen over de feiten die zich deze week hebben afgespeeld in Afghanistan. In amper een week tijd rukten de taliban op tot in hoofdstad Kaboel. Hoe is het zover kunnen komen? Die vraag beantwoordt buitenlandjournaliste Corry Hancké in DS Vandaag. Ze reisde zelf al verschillende keren naar het oorlogsgebied.

Luister zeker ook naar deze ijzingwekkende aflevering van The Daily en ervaar de val van Afghanistan door de ogen van een 33-jarige vrouw die jarenlang verzet pleegde tegen de taliban. Hartverscheurend.

Nee, het is niet iets om vrolijk van te worden. De andere tips in deze nieuwsbrief zijn gelukkig van een iets luchtiger kaliber.

1. Een onwijs grappig puberboek

De dagboeken van Adrian Mole? ‘Tam en braaf’, vindt Robert Venema. Toch als je ze vergelijkt met zijn eigen puberdagboeken uit de jaren 90. De stapel is bijna een meter hoog. Venema is begonnen met ze allemaal voor te lezen. ‘Van gêne heb ik gelukkig nooit veel last gehad’, zei hij aan de Nederlandse krant Trouw.

Dat ondervinden we al in de eerste aflevering. ‘Ik ga hier alles onwijs eerlijk in opschrijven’, pent de 14-jarige Venema. Meteen steekt hij van wal met een tongzoenexperiment. Het stukje vel tussen duim en wijsvinger van zijn linkerhand is volgens hem een geschikte plek om te oefenen met tongen. Waarom niet rechts? ‘Mijn rechterhand zoent niet zo lekker, want daar heb ik soms van de plekjes zitten, exzeem of eczeem –ik weet niet precies hoe je dat schrijft–, maar het is dus wel beter en gezonder om te oefenen op mijn linkerhand.’

Venema is al 40 afleveringen ver en leest zijn dagboeken voor op zijn zolderkamer. De geluidskwaliteit is niet top, maar wie maalt daar om als de inhoud zo ontwapenend grappig is?

Korte documentaires voor would-be ontdekkingsreizigers. Foto: Atlas Obscura

2. ‘Atlas Obscura’, reizen met een hoek af

‘Komen eten!’ Het is een primitieve kreet in vergelijking met wat ouders in het Indische Kongthong roepen om de kroost bijeen te krijgen. Bij het vallen van de avond weerklinkt door het hele dorp spookachtig gezang. Moeders zingen de namen van hun kroost. Elk kind heeft een eigen liedje dat ze van ver herkennen.

Hoe ik dat weet? Via de podcast van reiswebsite Atlas Obscura. Het is een van de leukste bestemmingen voor de sofareiziger. In amper een kwartiertje gidst de podcast je naar de meest eigenaardige uithoeken over de hele wereld. Van maandag tot donderdag verschijnt elke dag een nieuwe aflevering. Scroll dus maar door het ruime aanbod en start je reis.

Muziek heeft een blijvende impact op mensen, weten ze bij de BBC. Foto: BBC Radio 4

3. ‘Soul music’, muziek als balsem voor de ziel

Naar verluidt is ‘Life is music’ al een gepatenteerde spreuk. Het zou nochtans een betere naam zijn voor Soul music, een muziekdocumentaire met een twist. Die gaat voor alle duidelijkheid niet over het gelijknamige muziekgenre, maar over de impact die een klassieke song heeft gehad op een mensenleven.

Na een korte ontstaansgeschiedenis verleggen de makers de focus naar de verhalen en anekdotes waarin dit lied figureert. ‘I will survive’ is bijvoorbeeld het anthem van zowel een zeilster die nipt een schipbreuk overleefde, als van een moeder en dochter die ontsnapten aan huiselijk geweld.

