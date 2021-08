Bibliothecaris babysit 140 kotplantjes van UGent-studenten: ‘Slechts eentje in risicozone’

In de zomermaanden laten de studenten hun kot achter, met daarin hun plantjes, die zo ten dode opgeschreven zijn. Niet in Gent, waar de hoofdbibliothecaris van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte een heus plantenhotel begon. ‘De planten zijn allemaal in leven. Slechts één zit in de risicozone, die viel gisteren van de vensterbank.’

De pannenkoekenplant. Het is met voorsprong het populairste groen van kotstudenten, zo blijkt in het plantenhotel, ofwel de vensterbanken en gangen van de universiteitsbibliotheek in Gent. Van de honderdveertig ...