Gemiddeld 60 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, overlijdens dalen

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt met een vierde in vergelijking met een week voordien. Het aantal besmettingen met bijna een tiende. Tegelijkertijd daalt het aantal overlijdens verder. Dat blijkt donderdagochtend op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de periode van 12 tot en met 18 augustus werden elke dag gemiddeld 60 personen in het ziekenhuis opgenomen met covid-19. Dat is een stijging met 24 procent in vergelijking met de week voordien. Er liggen nu 590 coronapatiënten in de ziekenhuizen (+30 procent), waarvan 172 intensieve zorgen nodig hebben (+39 procent).

Tussen 9 en 15 augustus werden er dagelijks gemiddeld 1.896 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 9 procent in vergelijking met de vorige zevendaagse periode. In dezelfde periode bleef het aantal testen met 50.200 per week nagenoeg stabiel.

De positiviteitsgraad steeg lichtjes tot 4,2 procent. Het reproductiegetal staat op 1,15. Dat betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Het aantal overlijdens blijft wel verder dalen, met tussen 9 en 15 augustus gemiddeld 3,3 overlijdens, 12 procent minder dan de week voordien. De teller komt in ons land inmiddels uit op 25.305 covid-19-overlijdens.

Intussen hebben 8.312.487 Belgen of 72,1 procent van de bevolking minstens een coronaprik gekregen, 7.721.507 Belgen of 67 procent is volledig ingeënt.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.