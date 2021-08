Tientallen doden bij terreuraanslag in Burkina Faso

Bij een terreuraanslag in het West-Afrikaanse Burkina Faso zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen, onder wie 30 burgers, 14 soldaten en drie aanhangers van een regeringsgetrouwe militie. Ook zijn 16 terroristen gedood. Dat bericht staatsagentschap Agence d’Information du Burkina (AIB). Bij de aanval in de buurt van de noordelijke stad Arbinda zijn ook negentien andere mensen gewond geraakt.

Burkina Faso ligt in de Sahel, een gebied dat zich uitstrekt ten zuiden van de Sahara van de Atlantische Oceaan tot de Rode Zee. Daar zijn gewapende groeperingen actief, waarvan sommige trouw gezworen hebben aan terreurgroepen IS of Al-Qaeda. Die groeperingen plegen regelmatig aanslagen in Burkina Faso en het aangrenzende Mali en Niger, waarbij alleen al dit jaar honderden burgers om het leven zijn gekomen. In Niger werden maandag 37 burgers vermoord, onder wie 14 kinderen, bij een aanval op een dorp.

Burkina Faso bleef lang gespaard van aanslagen, maar sinds 2015 neemt hun aantal fors toe. Volgens de Verenigde Naties zijn ondertussen meer dan 1,2 miljoen personen in eigen land op de vlucht.

Het geweld komt op een moment dat Frankrijk zich klaarmaakt troepen in de Sahel terug te brengen van 5.000 naar ongeveer 2.500 à 3.000. Het gebied belandde in chaos door de overname van het noorden van Mali door militanten die banden hebben met Al-Qaeda, in 2012. Frankrijk greep het jaar daarop in om hen terug te dringen. De rebellen hebben zich echter gehergroepeerd en hun activiteiten uitgebreid naar West-Afrikaanse kustlanden zoals Benin en Ivoorkust.