Alle bosbranden in Algerije gedoofd

De bosbranden die ruim een week lang het noorden van Algerije teisterden, zijn gedoofd. De laatste zeven vuurhaarden in zes districten werden geblust. Dat heeft de civiele bescherming van het land woensdag meegedeeld. De branden eisten het land minstens 90 mensenlevens.

De gigantische branden, die op 9 augustus uitbraken, hebben in 26 van de 58 districten (wilayas) van Algerije tienduizenden hectare bos in de as gelegd. Vooral de streek van Tizi ­Ouzou, ten oosten van de hoofdstad ­Algiers, is getroffen. Volgens een balans van de lokale autoriteiten en het ministerie van Defensie kwamen minstens 90 mensen om het leven, onder wie 33 militairen.

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune zei dat de meeste branden aangestoken waren en dat 22 verdachten werden gearresteerd.

In Kabylië, de regio in het noordoosten die het zwaarst getroffen werd, werd een man gelyncht die onterecht beschuldigd werd van brandstichting. Eenenzestig verdachten werden opgepakt na de dood van Djamel Ben Ismaïl. De Algerijnse politie verweet de onafhankelijkheidsbeweging van Kabylië impliciet dat ze betrokken was bij de moord op de jongeman en bij de branden. De beweging verwierp de beschuldigingen.

Het noorden van Algerije kampt elk jaar met bosbranden, maar ze worden erger. In 2020 ging bijna 44.000 hectare in vlammen op, dit jaar zal dat veel meer zijn.