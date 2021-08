Tomorrowland Winter wil na twee afgelaste edities opnieuw Alpe d’Huez inpalmen

Tomorrowland Winter, de winterse editie van het populaire dancefestival Tomorrowland in de Franse Alpen, wil na twee vanwege de coronacrisis afgelaste edities in 2022 terugkeren naar het skioord Alpe d’Huez. Van 22 tot 26 maart staat het eigenlijke festival gepland, maar wie wil kan vanaf 19 maart al komen skiën.

De affiche van Tomorrowland Winter 2022 wordt pas later bekendgemaakt, maar de start van de ticketverkoop is wel al aangekondigd: op 18 september gaan de zevendaagse pakketten in verkoop, op 25 september de vierdaagse. Met een simulator op de website kan je nu al je volledige trip uitstippelen, inclusief logement.

Tomorrowland belooft Alpe d’Huez opnieuw om te toveren tot een ‘magisch sneeuwparadijs’ met zowel ski- en snowboardplezier als het beste van de elektronische muziek op podia in het dorp en hogerop in de bergen. Het hoogste podium komt op maar liefst 3.330 meter hoogte.