Bestuurder die meisje op Kermis aanreed werd onwel

De 65-jarige Meisenaar die dinsdagnamiddag in Merchtem een 3-jarig meisje aanreed dat later overleed, werd onwel achter het stuur. Dat laat het parket weten nadat de man kon worden ondervraagd.

‘Hij is nog steeds opgenomen in het ziekenhuis’, zegt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. ‘Uit het onderzoek is intussen wel gebleken dat de gebeurtenissen een tragisch ongeval betreffen. De bestuurder is onwel geworden achter het stuur. Hij kon eindelijk worden verhoord.’

Solidariteit

Kermisattractie Polyp hield woensdag de deuren dicht na het ongeval dat dinsdagnamiddag plaatsvond. Voorbijgangers hebben al heel wat knuffels en bloemen neergelegd op de plek.

De solidariteit in de gemeente zwelt inmiddels nog verder aan. Enkele foorkramers denken er over na om een collecte op te starten om op die manier financiële steun te bieden aan de getroffen familie. ‘Want dit heeft een impact op ons allen’, klinkt het bij hen.

Eerder werden de foorkramers dinsdag al gevraagd om de muziek te doven na het ongeval uit respect voor de slachtoffers.