Jasper Philipsen sprint naar tweede ritzege in Vuelta

Jasper Philipsen heeft de vijfde rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Belg van Alpecin-Fenix was na 184 overwegend saaie kilometers de snelste in een massasprint in Albacete, voor Fabio Jakobsen en Alberto Dainese. Door een valpartij op 12km van de finish moet Rein Taaramäe zijn leiderstrui afstaan aan Kenny Elissonde.

‘Of ik deze zege wilde? Ja, natuurlijk’, lachte Philipsen na afloop. ‘En als je de laatste vijf kilometer ziet, maakt het dit allemaal nog veel mooier. We waren er allemaal, met het team. Zoiets valt niet te beschrijven. We rijden eigenlijk nog niet zo lang samen, maar het is ongelooflijk wat we allemaal voor elkaar doen. Het is dan ook héél mooi om het samen tot een goed einde te brengen.’

Philipsen kwam dinsdag te kort tegenover Jakobsen, vandaag was hij de Nederlander te snel af.

‘Ja, het is leuk om op deze manier die bladzijde om te slaan’, klinkt het. ‘Toen kon ik niet de sprint rijden die ik wilde en dat was een teleurstelling. De groene puntentrui? We zullen wel zien hoe ver we daarmee geraken. Het is nu leuk om hem te mogen dragen. Een rit winnen in het groen? Dat zou een droom zijn die uitkomt.’

De zesde rit brengt het peloton donderdag van Requena naar Alto de Cullera. Na 158,3 kilometer ligt daar een aankomst voor punchers. De vlakke etappe eindigt op een klimmetje van 1,9 kilometer.