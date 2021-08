Opnieuw dodelijke slachtoffers bij bosbranden in zuiden van Italië en Côte d’Azur

In de zuidelijke Italiaanse regio Calabrië is iemand om het leven gekomen door de bosbranden. De Italiaanse politie bevestigde woensdag dat ze de nacht tevoren het gedeeltelijk verbrande lichaam van een 78-jarige man heeft gevonden in de gemeente Acquaro. De bosbrand in de Côte d’Azur eist twee dodelijke slachtoffers. Dat werd bevestigd door de prefectuur van de Var.

Volgens nieuwsagentschap Ansa onderzoekt de politie hoe de man om het leven is gekomen. De krant Il Quotidiano del Sud schreef dat hij aan het werk was op zijn land toen het vuur in de buurt uitbrak. Hij werd uiteindelijk door het vuur getroffen in een poging het uit te blussen. Het waren uiteindelijk enkele van zijn familieleden die de man hadden gevonden, nadat ze naar hem op zoek waren. De Carabinieri en de forensisch patholoog kwamen vervolgens ter plaatse.

Tot nu toe zijn er al vijf doden gevallen bij de bosbranden in de regio die al meer dan twee weken aanhouden. Vooral het Nationaal Park van Aspromonte is daarbij getroffen.

In het noorden van Italië daarentegen, in Zuid-Tirol, zijn de hulpdiensten volop modder aan het opkuisen. Door zware regenval waren rivieren buiten hun oevers getreden in het noorden van de provincie.

Twee dodelijke slachtoffers Côte d’Azur

Sinds maandag wordt het hinterland van de mondaine Franse badplaats Saint-Tropez aan de Côte d’Azur geteisterd door een bosbrand. Daar zijn twee mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers is ‘minstens één man’, zei prefect Evence Richar op een persconferentie. Het parket van Draguignan heeft een onderzoek geopend. Het parket zei dat in Grimaud, een dorp in het Massif des Maures, een volledig verkoold lichaam aangetroffen werd.

De brand was ontstaan nabij een snelwegparking en woedde over 6.375 hectare. Daarvan gingen er 5.000 in de vlammen op. Woensdag waren nog steeds 1.200 brandweerlieden aan de slag.