Zara Rutherford, een 19-jarige vrouw met de dubbele Belgisch-Britse nationaliteit, is woensdagmorgen vanop de luchthaven Kortrijk-Wevelgem begonnen aan haar recordpoging. De jonge piloot wil als jongste vrouw ooit solo de wereld rondvliegen.

Omstreeks 10.30 uur woensdagmorgen vertrok de 19-jarige op haar soloreis rond de wereld. Afhankelijk van verschillende factoren, zoals de weersomstandigheden, zal haar tocht rond de wereld twee tot drie maanden duren. De route die ze aflegt is ook live te volgen via de website Flyzolo.

Het is de bedoeling dat Rutherford over 52 landen vliegt en 51.000 kilometer aflegt. Met de recordpoging wil de tiener meer meisjes en vrouwen aanzetten om zich te interesseren voor de luchtvaart en STEM-opleidingen.

De jongste man die de solovlucht volbracht is momenteel Mason Andrews, op dat moment 18 jaar. De huidige jongste vrouw is de Amerikaanse Shaesta Wai, die 30 jaar oud was.