Enayatullah Rasooli kwam 12 jaar geleden naar ons land als politieke vluchteling, ondertussen is hij Belg en zet hij zich in als mensenrechtenactivist. Hij was in Afghanistan om zijn familie en andere activisten te helpen, toen de taliban oprukten. Rasooli kon één dag voor Kaboel viel het land uit geraken. Nu vreest hij voor het leven van de achtergebleven activisten.