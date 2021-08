Romelu Lukaku nu ook officieel voorgesteld bij Chelsea: ‘De Gouden Bal? We zullen wel zien’

Romelu Lukaku werd woensdagmiddag door Chelsea voorgesteld als nieuwe spits. De Rode Duivel is dus officieel teruggekeerd naar de club van zijn dromen. Zondag wil hij spelen. Met rugnummer 9.

Het stond al in de sterren geschreven na het vertrek van Tammy Abraham naar AS Roma: Lukaku gaat bij Chelsea aan de slag met het rugnummer 9. Daarmee treedt hij in de voetsporen van onder andere Fernando Torres, Alvaro Morata en Gianluci Vialli.

The last 9?? Chelsea No.9??s are a weird and wonderful bunch:



Romelu Lukaku 9??



Tammy Abraham 9??



Gonzalo Higuain 9??



Alvaro Morata 9??



Falcao 9??



Fernando Torres 9??



Franco Di Santo 9??



Steve Sidwell 9??



Khalid Boulahrouz 9?? pic.twitter.com/Nii0n4dbD7 — Goal (@goal) August 18, 2021

‘Ik krijg nummer 9 en daar ben ik heel blij om. Ik ben heel blij om terug te zijn. Er zijn hier veel goede spelers’, begon Lukaku, die meteen een vraag kreeg over de Gouden Bal. ‘Er zijn heel veel kandidaten, bij Chelsea ook Jorginho en Kanté. We zullen wel zien. Eerst presteren hier bij Chelsea.’

??"Whatever game plan the coach has I can adapt myself and help the team."



Romelu Lukaku talks through his development as a player since leaving Chelsea in 2014. pic.twitter.com/3xyl5MlIu7 — Football Daily (@footballdaily) August 18, 2021

Volgens de Rode Duivel is hij niet meer de speler die destijds vertrok bij de Blues. ‘Ik heb aan maturiteit gewonnen. Ik heb een lange weg afgelegd en maturiteit is mijn grote stap vooruit. Ik wil de ploeg helpen. Ik denk dat we veel zullen moeten communiceren. Met de Rode Duivels spelen we hetzelfde systeem als Chelsea (3-4-2-1, red.), dat maakt de aanpassing ongetwijfeld makkelijker.’

Zondag is hij alvast paraat voor de clash met Arsenal. ‘Ik heb met Drogba gesproken maar we hielden in onze conversaties simpel. Hij was blij met mijn vooruitgang, maar wees me erop dat er nog altijd moet gewerkt. Chelsea is heel hongerig en ambitieus. Ik ook. Ik ben fit want heb heel de voorbereiding bij Inter meegedaan. Het is echt al wel even geleden dat ik nog tegen Arsenal speelde. Alles verandert snel. Ook het team van Arsenal. Dat is dus moeilijk in te schatten voor mij.’

??"He is always saying there is more work to be done."



Romelu Lukaku reveals the advice Chelsea legend Didier Drogba gave him before he returned to West London. pic.twitter.com/6l0YajOM88 — Football Daily (@footballdaily) August 18, 2021