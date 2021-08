17 Belgen zijn al gered uit Kaboel

Zeventien landgenoten werden vandaag uit Kaboel gered door een Franse en een Nederlandse vlucht. De eerste vliegtuigen van het Belgische leger stegen vandaag pas op om 11.30 uur en 15 uur. Die vliegtuigen komen pas vrijdagochtend aan in Kaboel.

Zestien Belgen zijn uit Kaboel gerepatrieerd via een Nederlands transportvliegtuig dat op weg is naar Georgië. Dat heeft de Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) vanmiddag in de Tweede Kamer gezegd, meldt de NOS. Ook 35 Nederlanders, 2 Duitsers en 2 Britten zitten op de vlucht, volgens de minister.

Eén Belg werd eerder al gerepatrieerd met een Franse vlucht, dat meldde Belga op basis van eigen bronnen. De persoon zat mogelijk aan boord van een vliegtuig met een veertigtal mensen dat dinsdagochtend landde in de Verenigde Arabische Emiraten. De passagiers konden van daaruit doorreizen naar Parijs. Op die vlucht zat, naast Fransen, een onbekend aantal burgers van partnerlanden, maakte het Franse ministerie van Defensie dinsdag bekend.

Ook de Belgische regering heeft intussen vrachtvliegtuigen naar de regio gestuurd. Twee C-130’s van Defensie zullen naar verwachting vrijdagochtend landen in de Afghaanse hoofdstad. Dat heeft kolonel Geert De Decker gezegd aan de VRT. ‘De piloot zelf beslist of het veilig genoeg is om te landen’, zei vice-admiraal van Defensie Wim Robberecht aan VTM Nieuws.

België wil Belgen en hun gezinsleden, maar ook Afghaanse medewerkers en vrouwenrechtenactivisten weghalen uit het land, dat door de radicaalislamitische taliban is overgenomen. Hoeveel mensen er precies geëvacueerd zullen worden naar ons land, is vooralsnog niet duidelijk.

Toegang tot luchthaven geweigerd

De vraag blijft ook hoe succesvol het Belgische leger zal zijn bij het evacueren. Een Nederlandse poging dinsdag verliep niet goed. Een Navo-vliegtuig dat namens Nederland, Noorwegen en Finland naar Afghanistan was gestuurd, is zonder Nederlanders of Afghanen al na een halfuur vertrokken van het vliegveld van Kaboel. Verschillende Nederlanders is vanochtend weer de toegang tot het vliegveld in Kabul geweigerd, schrijft nieuwssite NOS.

Geen enkel land heeft boots on the ground voor de evacuaties. ‘Momenteel hebben de Belgische militairen geen mandaat van de regering om buiten de luchthaven van Kaboel in ­actie te komen, zei generaal-majoor Vincent Descheemaeker, directeur van het Special Operations Command (Socom) van ­Defensie vandaag in De Standaard. ‘We kunnen niet ­gewapenderhand tussenkomen om mensen te ontzetten vanaf de plek waar ze zich bevinden in ­Kaboel of in het binnenland.’