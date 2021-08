Consternatie aan de zuidkust van Spanje: twee drugssmokkelaars die op zee door de politie werden achternagezeten, probeerden hun vlucht via een strand vol toeristen verder te zetten. De mannen crashten hun boot waarin ze 700 kilogram hasj vervoerden in het zand en namen de benen, maar een van hen kon door de strandgangers gevangen worden. Kijk mee in bovenstaande video.