Stoelendans in het stadhuis: wordt burgemeester een draaideurberoep?

Het grootste politieke drama moet je niet in de Wetstraat gaan zoeken. Nee, dat vindt plaats in de Dorpsstraat.

In Blankenberge moet Daphné Dumery een stap opzij zetten als burgemeester, en de sjerp van Bram Degrieck in De Panne lijkt ook te veranderen van eigenaar. De oorzaak: een nieuw decreet waardoor lokale coalitiewissels veel gemakkelijker kunnen plaatsvinden. Waarom is dat decreet er nu? En komen er nog meer machtswissels?

