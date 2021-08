Officieel: Michy Batshuayi speelt komend seizoen voor Besiktas

De kogel is nu ook helemaal door de kerk. Michy Batshuayi speelt dit seizoen in Turkije. ‘Batsman’ zal er dit seizoen op uitleenbasis de kleuren van Besiktas verdedigen. De 27-jarige Rode Duivel werd in ware Batman-stijl aangekondigd op het sociale mediakanaal van de club met de hashtag #BatsmanRises.

De transfer van Batshuayi hing al enkele dagen in de lucht. Maandagavond werd de spits door een horde fans onthaald op de luchthaven van Istanboel. Batshuayi zelf droeg daarbij al een sjaal van Besiktas.

In de zomer van 2016 betaalde Chelsea een slordige veertig miljoen euro aan Olympique Marseille voor zijn diensten. Batshuayi kon in Londen echter nooit doorbreken. Hij kwam er tot op heden tot 25 goals en 6 assists in 77 officiële wedstrijden. In 2017 maakte hij op het veld van West Bromwich Albion het doelpunt dat de titelstrijd in een definitieve plooi legde.

De voorbije jaren verhuurden de Blues hem ook al aan Dortmund, Valencia en tot twee maal toe aan Crystal Palace. Door zijn contract nu met nog een jaar te verlengen hoopt Chelsea op het einde van het seizoen toch nog een transfersom te recupereren.

Besiktas werd vorig seizoen voor de zestiende keer Turks landskampioen. De club komt rechtstreeks uit in de poules van de Champions League. De 27-jarige Batshuayi kan zaterdag zijn debuut maken als Besiktas Karagumruk ontvangt.