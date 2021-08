Opnieuw geen Formule 1 in Japan: Grand Prix afgelast vanwege corona

De Grote Prijs Formule 1 van Japan, die voorzien was op zondag 10 oktober, gaat dit jaar niet door. Dat maakte de Formule 1 woensdag bekend. De reden voor de annulatie is de ‘aanhoudende complexiteit van de organisatie door de coronapandemie’.

De GP van Japan had midden oktober het slotakkoord van een drieluik moeten worden met ook nog de Russische en de Turkse Grand Prix. Woensdagmorgen werd echter besloten om er voor dit jaar de stekker uit te trekken.

‘Na gesprekken met de promotor en de Japanse autoriteiten, heeft de Japanse overheid besloten de race te annuleren door alle moeilijkheden die de covid-situatie in het land met zich meebrengt’, klinkt het in een statement op de website van de Formule 1. ‘De F1 werkt nu aan een herwerkte kalender en zal in de komende weken de laatste details bekendmaken.’

De Fin Valtteri Bottas blijft zo nog een jaartje langer de laatste winnaar in Japan. Hij triomfeerde in zijn Mercedes in 2019.