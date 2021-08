Eerste Belgische evacuatievluchten vertrokken naar Islamabad

De eerste vliegtuigen van het Belgisch leger stijgen vandaag op voor een evacuatiemissie richting Islamabad. Om 11 uur vertrok de eerste C130, om 11.30 uur de tweede en om 15 uur zet ook de A400M koers richting Pakistan.

Het doel is landgenoten en mensen met een band met ons land in Afghanistan te evacueren. Hun opdracht is om de repatriëring te organiseren vanaf de luchthaven van Kaboel. Verschillende teams werken samen om de operatie in goede banen te leiden.

Een team met diplomatieke medewerkers zal vanuit de luchthaven van Kaboel contacten onderhouden met de luchthavenautoriteiten en de ambassade in Islamabad. Dat consulaire team zal ook de passagiers in ontvangst nemen. Dan is er ook een militaire voorbereidingsteam dat contacten legt met lokale autoriteiten voor de vluchten tussen Islamabad en Kaboel.

Het is dan weer de taak van de FOD Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie om de personen te identificeren die gerepatrieerd kunnen worden naar België. Defensie is verantwoordelijk voor de vlekkeloze uitvoering van de evacuatie en de veiligheid van de mensen.

Kolonel Geert De Decker zegt aan VRT dat een eerste evacuatievlucht uit Kaboel vrijdagmorgen kan plaatsvinden. ‘De piloot zelf beslist of het veilig genoeg is om te landen’, zegt Wim Robberecht, vice-admiraal van Defensie aan VTM Nieuws. De Amerikaanse militairen hebben opnieuw controle over de luchthaven na een dag van chaos op maandag. De vraag is hoe succesvol de evacuatie zal verlopen. Een Nederlandse poging verliep dinsdag niet goed. Een Navo-vliegtuig dat namens Nederland, Noorwegen en Finland naar Afghanistan was gestuurd, is zonder Nederlanders of Afghanen al na een halfuur vertrokken van het vliegveld van Kaboel.

Geen enkel land heeft boots on the ground voor de evacuaties. ‘Momenteel hebben de Belgische militairen geen mandaat van de regering om buiten de luchthaven van Kaboel in ­actie te komen, zei generaal-majoor Vincent Descheemaeker, directeur van het Special Operations Command (Socom) van ­Defensie vandaag in De Standaard. ‘We kunnen niet ­gewapenderhand tussenkomen om mensen te ontzetten vanaf de plek waar ze zich bevinden in ­Kaboel of in het binnenland.’

De evacuatie zal volgens De Decker plaatsvinden met de twee C-130’s, en niet met de nieuwe A-400M. Omdat het personeel nog niet is opgeleid om met dit nieuwe vliegtuig te werken vliegt het toestel terug naar België.

Dinsdag vloog al een kleinere Falcon 7X met een voorbereidingsteam naar Islamabad. Die vlucht is goed aangekomen, meldt Defensie. Nu gaat het om drie grotere legervliegtuigen. Er reizen een vijftiental militairen mee.