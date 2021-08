Mensen met verzwakt immuunsysteem krijgen derde prik

Personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, zullen een derde prik met een coronavaccin kunnen krijgen. Dat heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid woensdag beslist, zo heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) aangekondigd op Twitter.

De derde prik of boosterdosis zal de komende maanden georganiseerd worden in de Belgische vaccinatiecentra, al zal de inenting in specifieke gevallen ook in het ziekenhuis doorgaan, verduidelijkt het kabinet van minister Beke. De ministers van Volksgezondheid hebben woensdagochtend het licht op groen gezet om de hele operatie uit te dokteren. Onder meer Duitsland, Israël en de Verenigde Staten hebben eerder al groen licht gegeven voor een derde prik met het Pfizer- of Modernavaccin.

In eerste instantie is de derde prik bestemd voor 300.000 à 400.000 mensen met een verzwakt immuunsysteem. Het gaat daarbij om patiënten met aangeboren afweerstoornissen, mensen die chronische nierdialyse krijgen, bepaalde HIV-patiënten, mensen met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren die in actieve behandeling zijn of waren in de voorbije jaren, patiënten die een stamceltransplantatie of orgaantransplantatie hebben ondergaan en tot slot ook mensen met inflammatoire ziektes die behandeld worden met geneesmiddelen die de immuniteit verlagen.

Die patïenten maken allemaal in principe minder antistoffen aan na hun basisvaccinatie tegen covid-19 dan normaal. Een extra mRNA-vaccin (van Pfizer/BioNTech of Moderna) kan zorgen voor een toename van antistoffen en een sterkere immuunrespons. Ze zullen automatisch worden uitgenodigd op basis van de gegevens van de ziekenfondsen en hun behandelende arts, zeggen de ministers van Volksgezondheid na afloop van de vergadering in een persbericht.

De ministers hebben het daarnaast ook nog eens gehad over de vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel, die in sommige regio’s zorgen baart. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigde eerder deze week al aan dat hij zal voorstellen om vaccinatie tegen het coronavirus verplicht te maken voor wie in de zorg werkt. Het wetsontwerp dat die verplichting moet invoeren wordt intussen voorbereid, meldt de IMC. De nodige adviezen zijn aangevraagd en worden verwacht tegen september.

Niet aan te ontkomen

Volgens de Amerikaanse vaccinproducent Pfizer valt er niet aan te ontkomen: zonder derde prik zullen we de wereldwijde coronapandemie niet kunnen stoppen. Zo heeft eigen onderzoek van Pfizer uitgewezen dat de bescherming tegen een (milde) infectie al vier tot zes maanden na de tweede prik ­gevoelig begint af te nemen. Na een half jaar zou die nog slechts 84 procent bedragen, tegen aanvankelijk ruim 95 procent.

Pfizer veronderstelt dat het ­teruglopende aantal antistoffen in het bloed van gevaccineerden daarvoor verantwoordelijk is, in combinatie met de opmars van de besmettelijkere deltavariant van het virus. Het vaccin is niet specifiek tegen die variant ontworpen, wel tegen het verwante oorspronkelijke coronavirus uit Wuhan. Een derde prik zou de immuunafweer, volgens Pfizer, opnieuw op peil kunnen brengen.

